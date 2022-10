Corriere dello Sport – “Asensio convince il Real Madrid | rinnovo in vista”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) 2022-10-31 13:08:33 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: Marcoe ilsono sempre più vicini. Dopo essere sembrati più lontani che mai per tutta l’estate e anche per buona parte della scorsa stagione. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, infatti, l’attaccante maiorchino sembra destinato a rinnovare il contratto con i Blancos, in scadenza nel giugno 2023. Un’ipotesi, questa, che per il giocatore ha sempre considerato la prima scelta per il proprio futuro. Guarda la gallery Team Ronaldo: l’undici di CR7 per sfidare Messi nell’All-Star GameinProtagonista proprio malgrado dell’episodio decisivo durante la partita contro il Girona, con ...

Corriere dello Sport

" La scuola - scrive l'inviato del- dice che lui non era tecnicamente detenuto ". " ... E nello specifico: " La stanzastudente non era chiusa a chiave: non era in isolamento e poteva ...Si può usarestucco lungo i battiscopa o anche sigillare i fori a contatto con le pareti come ... carta di credito o i contanti non appena giunge ilper la consegna del prodotto. rimedi ... Il Napoli con gli stessi punti, la Juve a +4: il confronto con la classifica dell'anno scorso nasconde sorprese Il Flamengo ha vinto la Copa Libertadores grazie ad una rete di Gabigol. Negli spogliatoi David Luiz e il resto della squadra hanno festeggiato e si sono scatenati con canti e balli. Fonte: Instagram/ ...(ANSA) - ROMA, 31 OTT - La Stranezza di Roberto Andò, uscito in sala giovedì 27 ottobre, trionfa al box office italiano con 1.1 milioni di euro in soli 4 giorni e 165 mila spettatori. E' il miglior de ...