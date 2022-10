Controlli a Pianura | la polizia sequestra munizioni in uno stabile

ilmattino.it

...Emilia - Romagna di concerto con i Comuni capoluogo e in accordo con le Regioni della... Per garantire il rispetto dei provvedimenti vengono intensificati isu tutta l'area urbana da ......Emilia - Romagna di concerto con i Comuni capoluogo e in accordo con le Regioni della... Per garantire il rispetto dei provvedimenti vengono intensificati isu tutta l'area urbana da ... Controlli a Pianura: sequestrate 91 cartucce di diverso calibro Stamattina gli agenti del commissariato Pianura hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Evangelista Torricelli dove hanno rinvenuto, tra i pannelli della controsoffittatura ...Via Guzzanica. Il rogo partito dalla cucina di un bilocale al piano terra, lievi ustioni per l’uomo che si trovava in casa: medicato in ospedale. Alloggio inagibile. Controlli per altri due condòmini ...