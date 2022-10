Con la Germania fuori fuoco | Italia più vicina agli Usa

Leggi su panorama

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Berlino tira la corda dei rapporti atlantici e cerca di avrsi alla Cina. A Pechino si gioca molto del futuro economico tedesco, rescindere i legami col colosso asiatico in mondo repentino ha delle ripercussioni interne pesanti. Nella stessa traiettoria può inquadrarsi la politica di riarmo tedesca, col governo che ha subito colto la palla al balzo dell’invasione russa per ricostituire in modo autonomo il potere militare. Soluzione che in ottica Nato funziona per Washington, ma molto meno per gli alleati continentali che sono preoccupati dalla supremazia germanica senza una costruzione condivisa. L’opportunità per il nuovo governono è quella di mostrarsi come il più affidabile alleato degli Stati Uniti in Europa, con una posizione geografica unica e fondamentale. Le reali sanzioni sono allapiù che alla Russia, ...