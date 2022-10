“Come un Padre” | il nuovo docufilm dedicato allo storico allenatore Carletto Mazzone

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Prime Video presentaun, ildiretto da Alessio Di Cosimo sulla vita e la carriera didi calcio. Prodotto da 102 Distribution, Well Enough Film e CD Cine Dubbing, un racconto con testimonianze esclusive dei campioni scoperti da ‘Er Sor Magara’., detto ‘Er Sor Magara‘ ha allenato campioni che si sono distinti nel panorama internazionale. Classe 1937 è ancora oggi detentore del record di panchine in Serie A, con ben 795 presenze ufficiali. Con lui si sono formati talentiRoberto Baggio, Andrea Pirlo, Marco Materazzi, Claudio Ranieri e Francesco Totti. Per omaggiare la carriera e la vita di questo...

... Cormac aveva s celto di diventare un musicista seguendo per certi versi la carriera delnel ... Il dolore arriva a ondate, cosìle lacrime e le risate quando pensiamo a quel bellissimo ...Chiamato a raccontareha ottenuto il passaporto italiano, Banchero mette in chiaro: "Sto ... La Nazionale Ora penso solo ai Magic" "Miosi chiama Mario - racconta - mio zio si chiama Angelo, ...Mauro Corona è tra gli opinionisti più apprezzati della tv italiana. L’esuberante e fuori dagli schemi commentatore di Cartabianca mette spesso in mostra la sua vita privata, non solo mostrando le sue ...Il padre di Belen Rodriguez è ricoverato in ospedale. A darne l'annuncio la moglie Veronica Cozzani sui social ...