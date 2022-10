Come salvare l’accordo del grano dalle mani di Putin

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Le Nazioni Unite, la Turchia, l’Unione europea e l’Ucraina stanno procedendo all’attuazione delsuldel Mar Nero con un piano di transito per 16 navi che dovrebbero prendere il mare oggi, lunedì 31 ottobre, nonostante la Russia, sabato, abbia dichiarato di voler sospendere la sua partecipazione al patto — che ha permesso l’esportazione di prodotti agricoli ucraini sui mercati mondiali. La Russia, che ha invaso (con un’aggressiva mossa ingiustificata) l’Ucraina il 24 febbraio e anche questa mattina ha attaccato massicciamente le infrastrutture energetiche cvili ucraine, ha interrotto il suo ruolo neldel Mar Nero (i media internazionali spesso lo chiamano “grain deal”) per un “periodo indefinito”, perché non poteva “garantire la sicurezza delle navi civili” dopo un attacco alla sua flotta del Mar Nero. Mosca ...

