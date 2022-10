Colombo vomita odio su Meloni | “Ragazzina che compie atti indecorosi”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “Se il Covid fosse ancora feroce come è stato nei due anni precedenti se ne andrebbe l'intero Ministero, hanno tutti l'età per essere vittime ed essere dichiarati fragili”. Furio, decano dei giornalisti ed ex senatore, usa parole forti nei confronti di Giorgiae del suo governo nel discutere delle prime mosse dell'esecutivo sulla pandemia di Covid., ospite della puntata del 31 ottobre de L'Aria che Tira, talk show del mno di La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione, punta il dito verso la premier: “Giorgiaè una, una Giovanna D'Arco che marcia da sola davanti a un esercito di vecchi. Loro esercitano da vecchi ciò che sanno della politica italiana, ovvero imbrogliare, mentire, usare la violenza se è possibile e se l'interlocutore è ...