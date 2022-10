Colleferro. Fugge all’alt dei Carabinieri. Immediatamente bloccato. Nel bagagliaio aveva 60 panetti di hashish. 22enne arrestato

RomaToday

Il riferimento è all'omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte, avvenuto a(Roma) nella notte del 6 settembre 2020. I provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane di competenza ......essere depositate motivazioni della sentenza per l'omicidio di ai giardinetti di. nella ... E quando Belleggiacon i Bianchi ad Artena dopo l'aggressione a Willy, il gruppo già tenta di ... Fugge dall'ospedale, ruba auto, si va a schiantare e armato di machete distrugge 4 vetture Tenta la fuga a bordo di un’auto: era piena di droga. I fatti a Colleferro nel pomeriggio di ieri, domenica 30 ottobre. Protagonista dell’inseguimento per le vie della città un 22enne del posto. Scatt ...L’aggressione di Crotone Il 20enne oggi in stato vegetativo è stato vittima di un drammatico scambio di persona. La madre chiede che venga indagato anche chi ha causato l’errore per distogliere da sé ...