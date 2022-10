Classifica Serie B | il Frosinone guarda tutti dall’alto verso il basso

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sfruttare gli incroci a proprio favore per conservare la vetta della graduatoria. Missione egregiamente compiuta per ildi Fabio Grosso. LadellaB ha un’unica padrona dopo undici giornate di campionato cadetto: i ciociari vincono in rimonta sul campo del Cosenza e sfruttano i pareggi simultanei di Genoa-Brescia, Bari-Ternana e Cagliari-Reggina per elevarsi a nuova leader del secondo campionato italiano di calcio. Vittorie importanti per Parma, Palermo e Ascoli, mentre la SPAL di Daniele De Rossi è ancora imbattuta con il nuovo corso. Crisi nera per il Perugia.B: ecco gli ultimi risultati e la graduatoria attuale (Credit photo:Calcio)BARI-TERNANA 0-0BENEVENTO-PISA 0-0CAGLIARI-REGGINA 1-1COSENZA-...

Lo show è diventata la secondain lingua inglese più vista di sempre nella storia di Netflix . In testa a questa specialec'è soltanto la quarta stagione di Stranger Things . Non ...La sfida è valida per la dodicesima giornata del campionato diA e chiuderà il turno del ... Il Bologna , dal canto suo, ha intenzione di trovare punti preziosi utili alla. Dubbio in ...Tocca a Verona e Roma aprire il lunedì della 12ª giornata di Serie A, per una sfida che alla luce dei risultati della domenica può assumere significati ancora più importanti per la classifica delle ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...