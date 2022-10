Civitanova-Modena oggi | Supercoppa Italiana volley | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Iniziala tanto attesadimaschile. Quest’anno il palcoscenico per l’assegnazione del primo trofeo della stagione sarà il PalaPirastu di Cagliari. Si tratta della 27a edizione del torneo a cui, dal 2015, partecipano le migliori quattro squadre della stagione precedente. Si parte dunque con le semifinali ed ilsarà aperto dall’incontro tra Cucine Lubee Valsa Group. Due squadre che stanno faticando sicuramente più del previsto in questa prima parte di stagione: tre vittorie ed altrettante sconfitte per i marchigiani, addirittura un solo successo in cinque partite per i “canarini”., SuperLega 2022/23: Verona schianta Milano in trasferta, Padova supera Taranto al tie-break Nonostante le ...