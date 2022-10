Chiara Ferragni e il mistero del costume copiato da Kendall Jenner | Fedez spiega cosa è successo

(Di lunedì 31 ottobre 2022)ha? Le due influencer per Halloween hanno, infatti, ben pensato di vestirsi da Jessie, iconico personaggio del film d’animazione Toy Story. Ma in realtà nessuno ha, è solo frutto di una curiosa coincidenza, chenon poteva non commentare sulle Instagram Stories.Ierisi sono scatenati insieme agli amici in un party a tema popstar. Oggi la famiglia Ferragnez festeggia al completo insieme ai figli Vittoria e Leone. I Ferragnez si sono trasformati nella famiglia di Toy Story e il risultato è strabiliante: l’idea di vestirsi come Woody, Jessie e Slinky è di, che lo ha specificato nelle storie: «Amici ...

E al momento è noto che il conduttore avrà al suo fianco Gianni Morandi e la popolare influencer. Tuttavia ancora non è stato svelato il cast dei Big che si sfideranno per tentare di ...e il mistero del costume copiato da Kendall Jenner: Fedez spiega cosa è successo Megan Fox si trasforma in Pamela Anderson per Halloween: mini abito in lattice e seno in vista ...E al momento è noto che il conduttore avrà al suo fianco Gianni Morandi e la popolare influencer Chiara Ferragni. Tuttavia ancora non è stato svelato il cast dei Big che si sfideranno per tentare di ...Il mondo delle influencer fashion spopola anche tra gli over 60, che così possono carpire suggerimenti e mood in fatto di moda, outfit e accessori ...