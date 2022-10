Chi è Giovanbattista Fazzolari | da 25 anni al fianco di Giorgia Meloni

E se pressoché scontata pare la delega dell'Attuazione del programma perFazzolari (al pari di quella ai Servizi per Alfredo Mantovano, già sottosegretario alla presidenza del ...Mentre per Fratelli d'Italia si fanno i nomi, tra gli altri, diFazzolari (Attuazione del programma), Wanda Ferro (Mezzogiorno), Paola Frassinetti (Istruzione), Andrea Delmastro Delle ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-cc88e788-e434-ef3d-9293-5aafed2627 ...Roma, 26 ott. (askanews) - "L'aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di Fratelli d'Italia, del centro-destra. Lo faremo già nella prima legge di bilancio, non ha nessun collegamento c ...