Che tempo che fa | Maurizio Costanzo rivela | ' Ho rischiato di essere arrestato per ' reato di adulterio' '

... nei bar e o fra amici si è smesso dadi parlare di politica per non litigare. Nei prossimi quattro anni affronterà uno scenario economico complesso e carico di incertezze, con l'inflazione...Super ospite difa , Maurizio Costanzo . Per festeggiare il 40° anniversario del Maurizio Costanzo Show, il giornalista presenta il suo nuovo libro 'Smemorabilia - Catalogo sentimentale degli oggetti ...C’è Onuaku in quintetto per Bucchi, Bologna parte bene con decisione, subito 5-0 per le V-Nere, la reazione della Dinamo è veemente, parziale di 10-0, grande energia con un super Jones protagonista (8 ...L’Avellino di Rastelli piace e convince i tifosi. La squadra biancoverde sta imparando in fretta ad essere lo specchio del nuovo tecnico. La formazione biancoverde è riuscita ad uscire dal campo imbat ...