Champions | Spalletti | complimenti Klopp? Da su aspettano tonfo

Il tecnico del Napoli Lucianoha respinto le provocazioni di Klopp in conferenza stampa Vigilia di Liverpool Napoli,ha parlato così in conferenza stampa: LE PAROLE - 'Mi sembra di aver letto che ha detto anche che non pensano a vincere 4 - 0... Penso che l'abbia detto seriamente. Se l'ha detto seriamente ......due finali diLeague, è il più bravo di tutti e poi si accorgerà quando allenerà il Napoli che 'cca nisciuno è fesso'". Lo ha detto con ironia il tecnico del Napoli Luciano...Meno uno all'ultima gara della fase a gironi di Champions League per il Napoli. Domani ci sarà il big match contro il Liverpool che potrà significare primo posto per gli azzurri. L'allenatore del ...I giallorossi espugnano il Bentegodi e volano al quarto posto. Il francese non giocherà il mondiale in Qatar. Vigilia di Champions oer Spalletti e Inzaghi ...