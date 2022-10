Champions | Klopp | Napoli che bel calcio | può arrivare in finale

(Di lunedì 31 ottobre 2022) "Ilgioca un bel, il migliore d'Europa in questo momento. Sono tutti sincronizzati in tutte le fasi del gioco. Se penso che possanofino in fondo in? Sì, assolutamente,...

...Jurgenalla vigilia della sfida di Anfield tra i Reds e la capolista della Serie A, che promette spettacolo anche se le due squadre sono già qualificate alla fase successiva della...Primo posto a punteggio pieno anche nel gruppo A diLeague per gli azzurri, che domani ad ... Quella contro gli uomini dirappresenta effettivamente una sfida in cui il Napoli non avrà ...Jurgen Klopp non assegna gran importanza al ritorno contro il Napoli, che riempie di elogi: "In questo momento il Napoli gioca il calcio migliore in Europa, sono sincronizzati nelle differenti fasi di ...'Paura No, anzi, non vediamo l'ora di affrontarli' LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Se continuano a giocare così, possono arrivare in ...