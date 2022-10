Champions League | Xavi ancora polemico | lo ha detto in conferenza

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sesta e ultima giornata del gruppo C diche vedrà impegnato il Barcellona contro il Viktoria Plzen. Partita ininfluente ai fini della classifica, con i blaugrana certi della qualificazione in Europae il Viktoria Plzen aritmeticamente eliminato.ha cercato di spiegare che al di là del risultato è importante chiudere bene il girone per una questione di prestigio e onore, non risparmiando critiche nei confronti degli arbitraggi molto discutibili nelle ultime partite europee. Queste le sue parole: “Servirà vincere, giocare bene e regalare buone sensazioni per prestigio e professionalità. Dobbiamo dare il massimo e finire bene questa competizione. Abbiamo perso la, avevamo l’opportunità di qualificarci nelle nostre mani, ma ci è sfuggita per errori calcistici, ...

Dopo il successo con il Viktoria Plzen e la doppia fondamentale grande prestazione con il Barcellona che hanno certificato la qualificazione agli ottavi dicon un turno di anticipo, l' Inter si appresta ad affrontare, senza nulla da perdere, la gara contro il Bayern Monaco che chiude il Gruppo C. Aritmeticamente secondi, i nerazzurri ...Torna in conferenza stampa Xavi , tecnico del Barcellona , prima dell'ultima sfida dicontro il Viktoria Plzen. 'L'obiettivo è mantenere prestigio e professionalità, per questo servirà vincere e giocare bene. Abbiamo perso lama ci è sfuggita per errori ...Si avvicina Milan-Salisburgo, match di Champions League in scena mercoledì sera a San Siro. Ultima partita del girone, i rossoneri si giocano la qualificazione contro gli austriaci della Red Bull. La ...Il tecnico partenopeo è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro il Liverpool ...