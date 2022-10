Champions | Inter; Inzaghi | infortunio Lukaku non ci voleva

"Le condizioni di Lukaku È un rallentamento che non ci voleva, ci stava dando dentro tanto in questo periodo, speriamo di poterlo riutilizzare prima della sosta". Lo ha detto il tecnico dell'Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco. "Romelu ha avuto un problemino alla cicatrice, nella partita di sabato quando è entrato. C'è stato un ...'Se la seconda stella per Milan erischia di diventare un'ossessione Auguro loro di arrivarci prima di quanto accadde a me, che arrivai al Milan nel 1971 e aspettai otto anni la conquista ...Alla vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco, l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha presentato in conferenza stampa la partita: "Rispetto a settembre siamo messi meglio, è ...Simone Inzaghi ha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della gara di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le sue parole riportate da TMW: In cosa è cambiata la ...