Champions | come vedere Liverpool-Napoli in TV e streaming

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La tre giorni di coppe europee che si appresta a cominciare rappresenta uno spartiacque per tutte le squadre italiane impegnate nelle competizioni continentali. Il calendario della stagione 2022/23 ha subito uno stravolgimento senza precedenti a causa dei concomitanti Mondiali in Qatar che si svolgeranno tra novembre e dicembre: per i club gli impegni sono stati condensati in questo periodo autunnale e così, a differenza di quanto succedeva in passato, i primi verdetti nazionali e internazionali sono già in procinto di essere scritti. Accade per la Juventus che, dopo aver visto sfumare la qualificazione agli ottavi di finale diLeague, ora insegue il terzo posto nel girone; accade per il Milan, che si gioca il passaggio del turno all’ultima giornata; infine, accade anche per Lazio, Roma e Fiorentina, alla ricerca del pass per la fase a eliminazione diretta di ...