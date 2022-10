Cdm | stop obbligo vaccini per sanitari Ok alle mascherine negli ospedali e stretta sui Rave Ecco la lista dei sottosegretari e

: la bozza: da domaniobbligo dei vaccini Pronta lista sottosegretari: non c'è Mangialavori 2022 - 10 - 31 16:03:14 La lista dei 31 nuovi sottosegretari ESTERI Giorgio Silli Maria Tripodi ...a partire dal primo novembre all' obbligo vaccinale anti Covid per medici e professioni ... Paolo Zangrillo interpellato all'arrivo a Palazzo Chigi per il. "Salvini - ha detto rispondendo a un'...Di proroga si dovrebbe trattare infatti, a differenza delle informazioni trapelate in un primo momento che andavano verso uno stop. Dopo che alcun regioni ... e mettere in atto misure preventive. Il ...Stop a partire dal primo novembre all'obbligo vaccinale anti ... il ministro della P.a. Paolo Zangrillo interpellato all'arrivo a Palazzo Chigi per il Cdm. "Salvini - ha detto rispondendo a un'altra ...