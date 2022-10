Cauzione Energia PMI | al via la rateizzazione SACE-Iren contro il caro energia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Al via laPMI, l’accordo traper facilitare le richieste didelle fatture die gas delle piccole e medie imprese. L’obiettivo dell’intesa è creare le condizioni più favorevoli ai clienti business della multiutility per negoziare la dilazione del pagamento delle bollette, attraverso laPMI, una soluzione a mercato e interamente digitale, messa in campo daBT – la società del Gruppospecializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione – per sostenere le PMI italiane colpite dall’aumento dei costi ...

