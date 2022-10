Caso Liliana Resinovich | svelati i risultati dell’autopsia | ecco com’è morta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Social. . È stata depositata la consulenza medico legale dei periti incaricati dalla Procura per fare luce sulla morte della 63enne triestina. Il corpo della donna, scomparsa il 14 dicembre 2021, è stato poi trovato il 5 gennaio 2022 nell’area boschiva dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni. Il cadavere era avvolto in tre sacchi neri: uno attorno al corpo e due, più piccoli, le cingevano la testa. Ora finalmente si sanno le cause precise che hanno portato al decesso diLeggi anche –>, l’avvocato rompe il silenzio: “Non è suicidio” Il pubblico ministero Maddalena Chergia aveva chiesto ai due consulenti di indicare l’epoca della morte e le cause che l’hanno determinata. La consulenza medico legale è stata depositata oggi 31 Ottobre 2022. A quanto apprende l’Ansa, ...

Secondo le conclusioni dei consulenti del pm, Liliana Resinovich è morta per soffocamento: sul suo corpo non sono presenti lesioni traumatiche. Liliana Resinovich è deceduta per «morte asfittica tipo spazio confinato (plastic bag suffocation), senza importanti legature o emorragie presenti al collo.