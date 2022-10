Caso Liliana Resinovich | i consulenti del pubblico ministero | “Morta per asfissia 48 ore prima del ritrovamento del cadavere”

(Di lunedì 31 ottobre 2022)è deceduta per “morte asfittica tipo spazio confinato (plastic bag suffocation), senza importanti legature o emorragie presenti al collo”. Queste le conclusioni deidel, Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli. Le indagini hanno anche stabilito che “ilnon presenta lesioni traumatiche possibili causa o concausa di morte, con assenza per esempio di solchi e/o emorragie al collo, con assenza di lesioni da difesa, con vesti del tutto integre e normoindossate, senza chiara evidenza di azione di terzi”. Il decesso, secondo i, risale tra le 48 e il 60 oredeldel corpo e l’unica ipotesi possibile pare essere il suicidio, come aveva indicato ad agosto la ...

