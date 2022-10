Caro bollette e costo della vita in aumento | la tempesta perfetta si abbatte sull’Italia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tutti i dati raccolti dai sondaggi prevedono un ulteriore peggioramento nei prossimi tempi. È questa l’immagine che risalta agli occhi di chi analizza i dati provenienti dalle ricerche e dalle indagini condotte sul territorio del Bel Paese. Agenzie in collaborazione hanno condotto sondaggi per cercare di delimitare i confinisituazione attuale in Italia indagando in oltre 10 Paesi dell’Unione Europea. I problemi che risaltano più di tutti sono l’inflazione e un generale e nemmeno tanto progressivodel. Gli indici ISTAT in questo possono offrire un primo raffronto con il problema italiano e avere così, almeno attraverso i numeri, un dato da analizzare. L’ISTAT infatti segnala come da Settembre del 2021 allo stesso mese del 2022 i prezzi al consumo per famiglie, ...

" Un primo passo contro il- continuano Boeri e Rivarossa - è rappresentato dall'estensione a fabbricati e serre della riduzione dei costi del gasolio fino alla fine dell'anno. Oltre a ...Lo sguardo e' rivolto alle misure sul, con il presidente del Consiglio che ha sottolineato la necessità di fare in fretta. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Ciriani ha poi ...Il caro-bollette è il cruccio e l'assillo di Giorgia Meloni. «I costi» di luce e gas, «sono diventati insostenibili per milioni di famiglie e per molte imprese, giunte ormai a drammatiche decisioni co ...(Adnkronos) – “Oggi ci troviamo davanti ad una vera e propria emergenza nazionale, il caro energia impatterà in modo gravoso sul Pil che nel 2023 si prevede a crescita zero. E per questo chiediamo mis ...