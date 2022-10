Carlotta Mantovan | la vedova di Frizzi | «Fabrizio? Ogni tanto ho dei segnali… Ecco perché ora vivo all’estero»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 31 ottobre 2022)ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Ladi, e mamma della loro bambina, Stella, che oggi ha nove anni, parla dopo un lungo periodo di silenzio. E lo fa spiegando anche le ragioni per cui oggi, insieme alla figlia, vive nel Sud della Francia. Verissimo,: «Quei segnali da» «Cerco di vivere appieno, di andare avanti con positività. So che in questa trasmissione piangono tutti, ma io non voglio farlo. Ci tengo, per Stella. Voglio essere una mamma forte, un’ancora di salvezza e di protezione per mia figlia» – spiega, che nonostante la forte emozione riesce a mantenere la promessa di trattenere le lacrime – «Stella è il motore che ...