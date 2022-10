Carlotta Mantovan la vedova di Fabrizio Frizzi ogni tanto ricevo dei segnali oggi vivo in Francia

... 'Le storie che racconti mi arrivano sempre al cuore' In attesa del debutto a The voice kids , La conduttrice di Rai1, che ha fatto una battuta ain questi giorni, continua ad ...... Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri per ricordare Franco Gatti,, Miriana Trevisan e Pago con il loro figlio Nicola.Carlotta Mantovan ha raccontato del suo amore per la figlia Stella, 9 anni, avuta dall'unione con Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. Nel video, da lei postato su Instagram, vediamo le ...La vedova di Fabrizio Frizzi si racconta in una lunga intervista tv La figlia avuta dal conduttore oggi ha 9 anni ed è bilingue Carlotta Mantovan ospite a Verissimo parla dei suoi due grandi amori: Fa ...