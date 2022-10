Carcinoma mammario | caccia alle “spie” della risposta alla terapia ormonale

(Di lunedì 31 ottobre 2022) E’ in piccole molecole di RNA che circolano nel sangue che potrebbe celarsi l’informazione più preziosa per le donne con tumore al seno: lapiù efficace contro la loro malattia. Ne sono convinti Filippo Montemurro, oncologo e direttoreBreast Unit dell’Istituto Candiolo IRCCS e il suo team di ricerca, che proprio qualche mese fa hanno pubblicato uno studio sulla rivista ESMO Open e annunciato di aver scoperto un frammento di RNA in grado di prevedere ladelle pazienti. Si tratta di miR-100 che, se espressa a livelli elevati, è associata a una miglioreda parte del donne con un...

"Solitamente si dice che non c'è due senza tre, ma noi, donne dell'associazione "Il Raggio Verde", affette da, il 12 Novembre 2022, daremo vita alla IV edizione della Giornata di Prevenzione, che si terrà presso l'U.o. di Radiologia del Pta di Trani, grazie ed esclusivamente alla ...Nel 6 - 7% dei casi, il tumore alla mammella si presenta metastatico già alla diagnosi, ma la maggior parte delle donne che oggi vive in Italia conmetastatico (circa 37.000) ha ...