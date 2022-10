Carcere per chi organizza rave | mascherine obbligatorie negli ospedali | vaccini | le decisioni del Consiglio dei ministri

"Il primo decreto è importantei provvedimenti che porta al suo interno eme, a tratti, ... "Abbiamo deciso di intervenire su una maniera che ci sta a cuore da diverso tempo, cioè il...Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto unico sulle misureil Covid, i rave party e ilostativo. Tra le misure decise nel decreto c'è anche il rinvio al 30 dicembre dell'attuazione della riforma Cartabia. E' stata inoltre approvata la nomina dei ...Un volo dal terzo piano, una bimba di due anni viva per miracolo ed un padre in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Sono i drammatici fatti accaduti a Fisciano, città della provincia di Salerno.Il primo Consiglio dei ministri approva un decreto che conferma lo stop all'obbligo vaccinale per il personale sanitario e inasprisce le pene per chi organizza raduni abusivi come quello di Modena. Il ...