Carcere per chi organizza rave | mascherine obbligatorie negli ospedali | vaccini | le decisioni del Consiglio dei ministri

Da tre a sei anni dichi organizza un rave party, inteso " secondo quanto scritto nel decreto approvato dal governo - come raduno con oltre cinquanta persone da cui possono derivare pericolil'ordine ...IL GOVERNO MELONI Governo Meloni, la lista di sottosegretari e viceministrichi organizza rave, mascherine obbligatorie negli ospedali, vaccini: le decisioni del Consiglio dei ministri ...Qualche giorno prima che la bimba di due anni volasse dal terzo piano di quella abitazione di Fisciano, un’ambulanza del 118 si era presentata in via Vincenzo Ferreri. A chiamarla il ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto unico sulle misure per il Covid-10, i rave e il carcere ostativo. Tra le misure decise dal governo con il decreto, c’è anche il rinvio al 30 dicembre ...