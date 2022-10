Carcere fino a sei anni | multe decuplicate e sorveglianza speciale | cosa prevede il nuovo reato anti-rave che non varrà solo per i rave

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Una norma contro iparty inserita in un decreto sulla giustizia e sul Covid. E scritta in tutta fretta dallo staff del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sull’onda emotiva del raduno sgomberato a Modena. Dapprima sembrava che l’iniziativa avrebbe assunto la forma di un’aggravante all’articolo 633 del codice penale, “Invasione di terreni o edifici”, che punisce con la reclusionea due(o con la multa da 103 a 1.032 euro) “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”, mase c’è la querela della persona offesa. Poi però, come ha spiegato Giorgia Meloni in conferenza stampa, si è scelto “di introdurre une diverso per evitare che si inserisse tra i ...