Car sharing - Share Now rinuncia alla spina | almeno in Italia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Gestire un car100% elettrico? Troppo complesso (e non sostenibile per delle grandi flotte impostate sul flusso libero),in. Lo testimonia la scelta diNow, il servizio di auto condivise passato lo scorso maggio sotto la proprietà di Free2Move del gruppo Stellantis, che ha deciso di puntare ancora sull'inossidabile benzina: una scelta presa nel momento in cui i contratti di leasing delle Smart endotermiche che si vedevano spesso in giro per Milano e altre città del Belpaese sono scaduti. Troppe complicazioni. La parabola delle fortwo viene raccontata dal Corriere della Sera, che in un recente articolo si chiede per quale motivo le due posti, indiscusse regine del traffico, siano "sparite" dai nostri centri urbani. La risposta all'interrogativo è semplice:Now ha ...

EconomyUp

Gestire un100% elettrico Troppo complesso (e non sostenibile per delle grandi flotte impostate sul flusso libero), almeno in Italia. Lo testimonia la scelta di Share Now, il servizio di auto ...A Milano dal 2024 le aziende didovranno immatricolare solo nuove auto elettriche e questo ci pone in difficoltà. Speriamo che le istituzioni rivedano le loro posizioni '. Noi invece ... Il car sharing con consegna dei veicoli da remoto: la scommessa di Halo Car parte da Las Vegas Secondo la società di Free2Move (Stellantis), gestire un parco circolante fatto di sole elettriche è ancora troppo complesso, almeno in Italia. Ecco perché le Smart, oggi solo a batteria, non fanno pi ...Rispetto ad altri Paesi il servizio car sharing di Share Now prevede in Italia poche auto elettriche: "Infrastrutture insufficienti e costi troppo alti".