Campania | confermato l’obbligo delle mascherine nelle strutture sanitarie

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regioneha disposto la conferma delper il personale medico, sanitario e per i visitatoriospedaliere eRsa. L’ordinanza n. 4 del 31 ottobre 2022 entrerà in vigore da domani 1 novembre. “La forte campagna di vaccinazione sviluppatasi grazie al senso di responsabilità dei cittadini – dichiara il Presidente Vincenzo De Luca – ha contenuto enormemente la situazione epidemica. Ma il permanere di livelli di contagio non marginali obbliga alla prudenza, in modo particolare rispetto a pazienti e fasce deboli negli ospedali eRsa. Auspichiamo che il Governo decida anche l’obbligatorietàvaccinazioni per il personale medico e infermieristico. ...

