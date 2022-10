Calvario Pogba | quanti infortuni fra Juve e United

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Alle soglie del rientro, il nuovo stop: la maledizione -per Paulcontinua, tanto che ancora non ha disputato un minuto in una gara ufficiale da quando è tornato "a casa", come lui la ...

Alle soglie del rientro, il nuovo stop: la maledizione - infortuni per Paulcontinua, tanto che ancora non ha disputato un minuto in una gara ufficiale da quando è tornato "a casa", come lui la definisce, ossia in maglia bianconera. Nella seduta di ieri il francese ha ...infortunio: Juventus - Mondiale, tempi di recupero I tempi di recupero diSi parla di 10 giorni circa. Il che vorrebbe dire probabilmente rivederlo con la maglia della Juventus a ...Il mercato estivo della Juventus non ha pagato quanto sperato: da Pogba a Di Maria, tanti i nuovi arriva costretti ai box per infortunio ...La carriera del francese è costellata da lunghi periodi di stop per guai muscolari e non solo. A Manchester ha saltato 100 partite in sei stagioni, con record negativo nel 2019-20 ...