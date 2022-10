(Di lunedì 31 ottobre 2022) Duecentocinquantasei minuti. È il tempo effettivo giocato da Romeluin questa stagione con la maglia nerazzurra. La fine di ottobre sembrava aver lasciato il peggio alle spalle, invece si è trasformata improvvisamente nell’inizio di un nuovo. Dopo due mesi di stop, infatti, il belga è costretto a fermarsi di nuovo per un altro problema muscolare. Il comunicato dell’parla di risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Lo stesso muscolo che si era lesionato il 28 agosto scorso, durante un allenamento, e che ha tenutoai box già per otto giornate di campionato. La ricaduta, una delle peggiori preoccupazioni per un atleta che ha avuto un guaio fisico, terrà fuoriprobabilmente fino all’inizio del Mondiale. Per ...

Allegri sabato aveva previsto un eventuale suo rientro con l'il 6 novembre, ma a questo punto per il centrocampista i tempi si allungheranno ancora, con un Mondiale ora altamente improbabile. Bremer è fermo dal derby contro il Torino (la speranza è di riaverlo controo Verona), Paredes (lesione al bicipite femorale) punta al rientro in Verona - Juventus, De Sciglio è fermo dal ... Calvario Inter, Lukaku come Pogba: i nerazzurri lo rivedranno nel 2023 Romelu Lukaku non trova pace e dopo essere rientrato in campo prima in Champions League contro il Viktoria Plzen ...