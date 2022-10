Caloriferi e caro bollette | ecco come destreggiarci tra i consumi I vostri consigli diventano un vademecum - Video

Bizze climatiche a parte, ilenergia è un problema e il pensiero di contenere i costi di luce ... per la regolazione al ribasso dei termostati e il funzionamento ridotto deinei ...Una riforma che aiuterà le famiglie italiane a far fronte ad un inverno rigido e un- bollette ... Isi accenderanno otto giorni dopo e si spegneranno con una settimana di anticipo. ...Vi abbiamo chiesto le vostre strategie contro i rincari e abbiamo stilato un decalogo per affrontare l’inverno cercando di limitare i consumi. Le vostre storie e i consigli utili, in attesa di accende ...Caro energia, Enea pubblica una serie di consigli per insegnare a risparmiare 180 euro per il riscaldamento. Ecco come fare ...