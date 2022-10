(Di lunedì 31 ottobre 2022) La carovana del-2023 disi sposta, dopo i primi due appuntamenti in Nord America, nel vecchio continente. Si svolgerà infatti dal 4 al 6 novembreilDe, terza tappa del circuito quest’anno in scena ad Angers, precisamente presso l’Ice Park. Sarà un evento molto importante in chiave Italia, considerata la presenza nella danza di Charlène Guignard-Marco Fabbri, coppia destinata a vivere una stagione da protagonista e motivata a cominciare bene per centrare il primo obiettivo: la qualificazione alle Finali di Torino. Prevista inoltre la presenza di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, coppia d’con concrete possibilità di centrare ...

OA Sport

L'Italia è abituata ad organizzare grossi eventi e sono sicuro che per i WSG sapremo fare squadra e rendere ancora più interessante ildelle grandi manifestazioni sportive che il nostro ...... il periodo di vacanza di Ognissanti introdotto da qualche anno nelscolastico ...e giochi vari. Da lunedì al venerdì, escluso martedì 1 novembre, il giorno di tutti i santi. Non ... Calendario pattinaggio artistico, Grand Prix de France 2022: programma, orari, tv, streaming Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...