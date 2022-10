Calendario Mondiali ginnastica artistica 2022 oggi | orari lunedì 31 ottobre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022)31va in scena la terza giornata deidi. La rassegna iridata prosegue a Liverpool (Gran Bretagna) con le qualificazioni maschili: sarà una giornata infinita con sei suddivisioni in pedana e si preannuncia grande spettacolo, scopriremo quali saranno i vari qualificati alle Finali. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 16.30 (MA AGGIORNAMENTI GIÀ DALLE 10.30) L’Italia gareggerà alle ore 16.50 nella quarta suddivisione: i Moschettieri puntano a raggiungere la finale a squadre dopo aver conquistato la medaglia d’argento ai recenti Europei. Nicola Bartolini, Carlo Macchini, Matteo Levantesi, Yumin Abbadini, Lorenzo Casali hanno le potenzialità per ...