Calderoli ricoverato per controlli | “Anche da qui al lavoro sull’autonomia”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roberto, ministro degli Affari regionali e le Autonomie, si trovaperdi routine all’Istituto Oncologico Veneto di Padova: è stato lui stesso a darne notizia tramite un post su Facebook, spiegando come gli impegni elettorali prima e l’iter di insediamento e giuramento poi lo avevano costretto a “tanti,troppi, rinvii”. Un ricovero dunque programmato, “per inecessari dopo la mia lunga battaglia tumorale e per la messa a punto dopo i tanti problemi che mi accompagnano da dieci anni”, ma che è statooccasione di: domenica pomeriggio, infatti, nella sua camera si è presentato Luca Zaia, presidente del Veneto, per una “graditissima visita” e “come sempre non abbiamo perso l’occasione per lavorare un paio d’ore, ...