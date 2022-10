Calcio | Serie A 2022-2023 | Monza-Bologna 1-2 | Ferguson e Orsolini regalano il successo ai felsinei

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Calato il sipario sul Monday Night della 12ma giornata di. Scontro in terra brianzola tra ile il. Ilè andato alla formazione felsinea che grazie alle realizzazioni dello scozzese Lewisal 60? e di Riccardoal 73? ha ribaltato il punteggio, dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Andrea Petagna al 57? sudi rigore. Con questo, i rossoblu si sono portati in 12ma posizione in classifica generale con 13 punti, mentre ilè 15° con 10. PRIMO TEMPO –schierato da Palladino con un 3-4-2-1: Di Gregorio; Donati, Marlon, Carlos Augusto; Birindelli, Rovella, Sensi, D’Alessandro; Pessina, Ranocchia; ...

Il Bologna vince 2 - 1 a Monza in rimonta e stacca i brianzoli in classifica. Dopo il rigore di Petagna sono le reti di Ferguson e Orsolini a definire il successo degli emiliani. Meglio il Bologna ...Colpo del Bologna a Monza nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta dopo la vittoria contro il Lecce continua il suo buon momento centrando una preziosa vittoria in ...Nel Monday Night della 12ª giornata di Serie A, prezioso successo per Thiago Motta, che passa 2-1 allo U-Power Stadium sulla squadra di Palladino, che si era illusa con Petagna ...