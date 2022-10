Calcio | Pioli rinnova col Milan | contratto fino al 2025

Tutto fatto: Stefano, a Casa Milan, ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2025. Il tecnico aveva rinnovatogià una prima volta, nel novembre 2021, e ora estende di altre due stagioni il suo rapporto con i ...Stefanoè atteso nella sede del Milan per il rinnovo di contratto con il club rossonero. Per il tecnico è pronto un prolungamento fino al 2025 con adeguamento economico. Nei giorni scorsiaveva definito la questione del rinnovo come "un matrimonio in cui si devono solo rinnovare le promesse". . 31 ottobre 2022(ANSA) - TORINO, 30 OTT - "C'è delusione, potevamo fare meglio: ma non pensavamo alla Champions, ora ci prepariamo per la sfida e per ottenere la qualificazione che è un obiettivo": così il tecnico ...Come preannunciato, Stefano Pioli ha rinnovato il suo contratto con il Milan. Il club rossonero lo ha comunicato con una nota ufficiale ...