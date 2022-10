Calcio | Nell' Inter si ferma di nuovo Lukaku | niente Bayern

Tiburno.tv

Risentimento alla coscia sinistra per il belga MILANO - Non c'è pace per Romelu Lukaku. L'Inter fa sapere che l'attaccante belga "ha sostenuto esami clinico - strumentali questa mattina all'Istituto ...... in particolari momenti della gara sui quali mister Didu pone l'attenzione al rientro dalla trasferta'estremo levante: 'Da un certo punto di vista è un peccato non aver portato a casa i tre ... GUIDONIA - “Un calcio all’emarginazione”, tre giorni di gioia per chi è in difficoltà La Feldi Eboli si prende l'Elitè Round della UEFA Futsal Champions League espugnando l'inferno lituano di Kaunas per 2 a 7.RIETI – Si è appena chiuso un altro weekend calcistico in cui sono andate in scena le gare della seconda giornata dei campionati Under 19 regionale B (girone B) e Under 19 ...