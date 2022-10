Calcio | Milan ufficializza rinnovo Pioli | ' per continuare insieme un progetto ambizioso' **

Ora un accordo fino al 2025, che lo mette in scia agli allenatori che hanno scritto la storia del. Irraggiungibile Rocco Su tutti, inarrivabile, c'è Nereo Rocco con 13 annate sulla panchina ...Stefano Pioli ha firmato a Casail prolungamento di contratto coi rossoneri. Dopo aver rinnovato nel novembre 2021, l'allenatore delestende dunque l'accordo per due ulteriori stagioni, ovvero fino a giugno 2025, con adeguamento di contratto. Ciclo vincente Sabato, nella conferenza stampa di vigilia del match col Toro, ...Milano, 31 ott. - (Adnkronos) - "AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2025". Il Milan, con una nota sul proprio sito, ufficializza il rinnovo del ...“Penso di no, siamo una squadra giovane e nuova: dobbiamo mantenere maggiore equilibrio e serenità, godiamoci il momento. Non dobbiamo illuderci o rimanere troppo male nei momenti negativi, dobbiamo s ...