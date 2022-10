Calcio | Lazio | Immobile sta meglio | la lesione è cicatrizzata ma difficile presenza nel derby

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ott. - (Adnkronos) - Giornata di esami medici per Ciro. L'attaccante della, infatti, è stato sottoposto a dei controlli a causa delladi medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata in-Udinese del 16 ottobre. Le analisi hanno confermato i progressi: lasta anticipando i tempi di recupero (all'inizio della prossima settimana ci sarà un nuovo esame). Ora inizierà ad aumentare i carichi di lavoro e bisognerà valutare quale sarà la reazione sotto sforzo. L'obiettivo è quello di tornare a disposizione per le ultime due partite prima della sosta: magari uno spezzone di gara contro il Monza e poi la Juventus. La suanelè quasi ...

