Calcio | Juventus | sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra per McKennie

Cosa è successo Il centrocampista aveva ripreso ad allenarsi gradualmente con i compagni dellada un paio di settimane, proseguendo il lavoro atletico anche da solo - alla Continassa - ...MILANO . A Monaco con i riservisti più Barella (che giocherà un tempo) e Lautaro che farà staffetta con Edin Dzeko e dovrà giocare sulle uova per non prendere l'ammonizione che gli farebbe saltare l'...Torino, 31 ott. - (Adnkronos) - Il centrocampista della Juventus Weston McKennie è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato "un quadro di ...Continuano ad arrivare brutte notizie dall'infermeria per la Vecchia Signora. Quanti assenti nell'ultima stagionale in Champions ...