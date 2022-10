Calcio femminile | le migliori italiane della ottava giornata di Serie A Bonansea e Serturini ispirate

(Di lunedì 31 ottobre 2022) E’ tempo di valutazioni per quanto concerne l’ottavo turno del campionato didiA 2022-2023. Andiamo ad indicare leazzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corsoconclusasi nel weekend. BARBARA(JUVENTUS) – I problemi fisici sono un brutto ricordo per l’attaccante esterna bianconera. Incisiva e ispiratanel big match di Vinovo contro la Fiorentina: una traversa piena, dribbling e sinistro chirurgico valso la realizzazione. Un gol che ha permesso all’azzurra di diventare la terza miglior marcatriceVecchia Signora nel 2022 in tutte le competizioni con otto sigilli all’attivo, alle spalle di Girelli (15) e Caruso (nove). ANNAMARIA ...

