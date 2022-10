Calcio da Tavolo | trionfo italiano nelle Coppe Europee

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dopo le importanti vittorie ottenute nella recente Coppa del Mondo, ildacontinua a mietere successi, ancheprincipali competizioni continentali per club. Nel weekend del 29 e 30 ottobre 2022, infatti, si sono disputate le fasi finali della Champions League, che si è giocata in Italia, e precisamente a Reggio Emilia, presso la suggestiva location di Subbuteoland, e dell’Europa League, che è stata invece ospitata dalla Spagna, a Maiorca. Ed in entrambe le occasioni è stata una squadra italiana ad aggiudicarsi l’ambito trofeo, con i trionfi di F.lli Bari Reggio Emilia (che conquista, così la sua ottava Coppa dei Campioni) e dei Bologna Tigers. F.lli Bari Reggio Emilia conquista la sua ottava Champions League F.lli Bari Sporting Club Reggio Emilia batte, nella finalissima della Champions ...

Due di loro prendono la rincorsa e gli sferrano il primo e il secondoin faccia , mentre lui ... poco prima del pestaggio, un uomo di 27 anni aveva rubato un coltello suldi un bar ed era ...Una tradizione da ritrovare, specialmente nelmaschile. Magari proprio nella categoria Under ... Il nome del Piemonte è sule potrebbero mancare pochi tasselli per completare un puzzle ...La dirigenza avrebbe messo sul tavolo del Chelsea un'offerta per l’acquisto del classe 2001 Armando Broja per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.Oggi e domani il CT Barcellona affronterà l’ultimo appuntamento fondamentale di questo mese: la Champions League di calcio da tavolo, ...