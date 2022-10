Calcio | Champions | arbitri spagnoli per Milan e Juventus

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Antonio Mateu Lahoz dirigerà i rossoneri col Salisburgo, allo Stadium fischietto a Del Cerro Grande ROMA - Dueperche mercoledì sera saranno in campo per l'ultima ...

Due i precedenti con la Juventus: il pari ad Amsterdam per 1 - 1 contro l'Ajax nei quarti della2018 - 19 e la sconfitta al Do Dragao contro il Porto per 2 - 1 nell'andata degli ottavi 2020 ...Antonio Mateu Lahoz arbitrerà la partita della 6/a e ultima giornata del Girone E dellaLeague, in programma mercoledì alle ore 21 sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, fra il Milan e gli austriaci del Salisburgo. Il direttore di gara spagnolo sarà assistito dai ...Antonio Mateu Lahoz dirigerà i rossoneri col Salisburgo, allo Stadium fischietto a Del Cerro Grande ROMA (ITALPRESS) - Due arbitri spagnoli per ...Ancora (quasi) tutto aperto nel Gruppo E di Champions League. Il Chelsea è già qualificato come primo, mentre Milan e Salisburgo, avversari mercoledì sera a San Siro, si giocano il secondo posto e il ...