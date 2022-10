Calcio a 5 | Serie A | il Napoli vince 4-3 contro la Meta Catania il posticipo della 5a giornata

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La quintaA 2022-2023 mette un altro risultato in archivio. Neldomenicale infatti, ilha battuto 4-3 la. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio fra i campani e i siciliani. Al PalaJacazzi di Aversa, nel primo tempo, che si chiude sull’1-1 a smuovere il tabellino è il botta e risposta sull’asse Arillo-Alonso, che manda le squadre al riposo in parità. Nella ripresa invece la musica cambia. Salas veste i panni del mattatore: primo “sparo” dopo dodici secondi e poi altra rete al sedicesimo: nel mezzo anche il gol di De Luca, per il momentaneo 4-1.A 2022: colpo del Torino! I Granata battono 2-1 il Milan Sembra finita, ma i siciliani si giocano la carta del portiere di ...

Mentre nelcon la Juve sono nei guai per la storia delle plusvalenze. Ma lasciami aggiungere ... 'E' vero ed è vero che inA nerazzurri e bianconeri hanno più o meno la stessa classifica, ...Non ha potuto festeggiare questa vittoria tanto importante con il suo Torino per colpa dell'espulsione per le proteste dopo il gol del Milan, ma Ivan Juric sfoggia comunque un generoso sorriso. "Se ...Il Torino ha superato per 2-1 il Milan all'Olimpico di Torino nella gara valida per la 12ma giornata di serie A. Reti di Dijdji al 35', raddoppio di Miranchuk ...Sconfitta inaspettata per il Milan sul campo del Torino. I rossoneri restano a -6 dalla capolista Napoli e vedono avvicinarsi l’Inter, ora a -2. Perde terreno anche la Lazio di Sarri. Buon risultato i ...