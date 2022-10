Buona ‘la prima’ a Roma per lo spettacolo di Armando Chartier “Questa laurea prende solo polvere”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “” debutta in teatro ae lo fa nella suggestiva cornice del teatro “Documenti” nel cuore di Testaccio. Si tratta di una commedia divertente, mai piatta, in grado di coinvolgere il pubblico nell’intimità che si crea – grazie proprio alla location – tra chi recita e chi sta in platea considerando che i due ambienti si fondono tra loro. Nonostante i due atti siano molto diversi tra loro, il primo in prosa, il secondo prettamente musicale, lonel suo insieme funziona ed è in grado di regalare una piacevole serata a chi lo ha scelto. E allora, come si suol dire in questi casi,la prima. Intervista conregista di “...