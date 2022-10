Buon compleanno Marco van Basten |  Gian Marco Centinaio…

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 ottobre 2022) …Antonio dal Monte, Gianni Locatelli, Aldo Brandirali, Alberto Bigon, Herman van Rompuy, Franco Merli, Reza Ciro Pahlavi, Alessandra Canale, Dunga, Amanda Sandrelli, Francesca Balzani, Kim Rossi Stuart, Angelino Alfano, Massimo Gobbi, Nicola Madonna, Mario Sampirisi, Sonia Malavisi… Oggi 31 ottobre compiono gli anni: Giovanni Battista Stracca, ingegnere; Antonio dal Monte, medico; Umberto Pierantoni, poliziotto, prefetto, funzionario; Sante Ranucci, ex ciclista; Aurelio Gerin, ex calciatore, allenatore; Gianni Locatelli, giornalista, manager; Giuseppe Amato, politico; Aldo Brandirali, politico; Claudio Michelotto, ex ciclista; Sandro Gerbi, giornalista; Renato Pengo, pittore; Sante Spigarelli, arciere; Alberto Bigon, ex calciatore, allenatore; Gaetano Legnaro, ex calciatore; Roberto Posse, attore; Giovanni Maciocco, architetto; Herman van Rompuy, ex presidente del Consiglio europeo; ...