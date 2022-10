Brasile | Lula vince le elezioni per la terza volta | “Adesso pace e stabilità” Ma il Paese è spaccato a metà e Bolsonaro non ha ancora riconosciuto la sconfitta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “E’ finito l’odio”, grida una ragazza che tra sorrisi e lacrime intona cori per salutare l’elezione di Luiz Inacio ‘’ da Silva, davanti al comitato elettorale dell’ex sindacalista a San Paolo. “E’ il momento di riconciliarci come nazione”, dice un giovane militante del Partito dei lavoratori (Pt) che copre la maglietta rossa con i colori verde-oro della bandiera. Parole del popolo che coincidono con quelle del leader. “È necessario ricostruire l’anima di questo. Recuperare la generosità, la solidarietà, il rispetto delle differenze e l’amore per gli altri. E potete stare sicuri che l’amore nel nostro governo non mancherà”, affermanel suo primo commento da presidente eletto. Retorica che nasconde la preoccupazione del confronto parlamentare e politico radicale, intransigente e ostruzionista che non conoscerà ...