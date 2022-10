Brasile | Lula torna presidente | Bolsonaro sconfitto di un soffio

I sostenitori dicelebrano la sua vittoria al secondo turno delle elezioni presidenziali a San Paolo. Il veterano di sinistra Luiz Inacioda Silva vince un altro mandato, coronando una straordinaria rimonta in politica sconfiggendo Jair Bolsonaro in un ballottaggio nettamente diviso e strettamente contestato. 31 ottobre 2022Il leader di sinistra, Luiz Ina'cioda Silva (Pt) ha vinto il ballottaggio, ed e' stato eletto presidente delper la terza volta.ha battuto l'attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro (Pl, destra), il primo presidente che ha fallito nel suo tentativo di rielezione. Il Tribunale superiore ...ROMA (ITALPRESS) – Luiz Ignacio Lula da Silva, 77 anni, candidato del Partito dei lavoratori, è stato eletto nuovo presidente del Brasile. Al ballottaggio ha avuto la meglio sul filo di lana sul capo ...Il leader di sinistra, Luiz Ina'cio Lula da Silva (Pt) ha vinto il ballottaggio, ed e' stato eletto presidente del Brasile per la terza volta.